В России хотят запретить кормить безнадзорных собак

Сегодня, 14 октября, на совместном заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ с Экспертным Советом был рассмотрен законопроект, вносящий изменения в статьи 1 и 4 федерального закона «Об ответственном обращении с животными» от 27.12.2018 N 498-ФЗ. Федеральный законопроект ранее был внесен целым рядом депутатов. Среди них и три законодателя от Татарстана.

Суть поправок к закону в том, что физическим и юридическим лицам запретят кормить собак без хозяев возле многоквартирных домов, больниц, школ, спортплощадок, транспортных узлов, на стройках, в рекреационных зонах и еще много где. За это предлагается наказывать предупреждением или штрафом до 5 тысяч рублей (для физических лиц).

Также инициатива предполагает и наказание для тех, кто препятствует отлову безнадзорных животных. Правда, оно пока не определено.

Стоит отметить, что члены Комитета единогласно практически без обсуждения одобрили такие изменения законодательства.

После заседания Комитета его глава Азат Хамаев прокомментировал для «КВ» планируемые нововведения. По его словам, все равно кто-то и после принятия закона будет кормить собак. «Наш же менталитет такой», – говорит депутат Госсовета РТ.

Также он обратил внимание на более серьезную проблему: «Сегодня у нас неопределенность по количеству бездомных собак и по возможностям для сохранения жизни этих животных без хозяев. Потому что не строится достаточное количество приютов. Куда всех этих собак девать? Вот самый основной вопрос. На него у нас еще не ответа».