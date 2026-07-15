В РТ 15 июля ожидаются дожди, грозы и град – днём до 25 градусов

В среду в республике прогнозируется переменная облачность, местами сильные осадки, грозы и град. Ветер западный и северо-западный, 6–11 м/с с порывами до 15–18 м/с. Ночью столбики термометров показывали 12–17 градусов, днём воздух прогреется до 20–25 градусов.



В Казани также облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой. Ветер аналогичного направления с порывами до 16 м/с. Температура в столице – до 22–24 градусов.