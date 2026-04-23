В РТ 23 апреля воздух прогреется до +11 градусов, на востоке возможны осадки

23 апреля 2026  08:31

Сегодня, 23 апреля, на территории республики сохранится пониженный температурный фон, обусловленный вторжением арктических воздушных масс, сообщает Гидрометцентр РТ. Ожидается облачная с прояснениями погода.

В восточных районах прогнозируются небольшие и умеренные осадки: сначала в виде мокрого снега, который затем перейдет в дождь. Скорость южного ветра составит 4–9 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с (в Казани — до 12 м/с).

Температура воздуха днем поднимется от +6 до +11 градусов. В столице республики столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Утром на отдельных участках дорог не исключена гололедица. Напомним, ночью температура опускалась до -4 градусов.

