В РТ 24 июня ожидаются дожди и до +25 градусов

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Республика
24 июня 2026  09:02

Сегодня, 24 июня, в республике прогнозируется облачная с прояснениями погода. По данным Гидрометцентра РТ, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер северо-западный, 6–11 м/с, порывы могут достигать 15–18 м/с. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов.

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