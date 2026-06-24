В РТ 24 июня ожидаются дожди и до +25 градусов

Сегодня, 24 июня, в республике прогнозируется облачная с прояснениями погода. По данным Гидрометцентра РТ, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах возможны грозы.



Ветер северо-западный, 6–11 м/с, порывы могут достигать 15–18 м/с. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов.