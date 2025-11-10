В РТ 80% участников проекта «Точка трезвости» достигли ремиссии

В Татарстане с 2015 года реализуется специальный проект «Точка трезвости». Его цель – формирование стойкой ремиссии у злоупотребляющих алкоголем родителей несовершеннолетних детей и предотвращение лишения родительских прав. Как сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ответственный секретарь республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина, 80% участников программы смогли добиться ремиссии в алкогольной и наркотической зависимостях.

- К сожалению, алкоголизм и наркомания — это хронические болезни, и полное излечение встречается редко, - отметила она. - Но то, что у большинства участников наступила стойкая ремиссия — это огромный успех. Главное достижение — это спасенные семьи. Благодаря проекту 1,5 тыс. детей смогли остаться дома с родителями, а не попасть в детские дома.

Отметим, что в 2025 году программу решили расширить. Теперь в нее стали включать и тех родителей, которых уже лишили родительских прав. Это дает им шанс пройти лечение, исправиться и вернуть своих детей. В этом году такой шанс получили 199 человек.