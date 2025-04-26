В РТ более 6,5 тысяч школьников изучают основы педагогики в специализированных классах

На всероссийском совещании министров образования в Севастополе министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что в республике успешно развивается сеть психолого-педагогических классов. В них старшеклассники получают базовые знания и навыки, необходимые для будущей работы в сфере образования. Эта инициатива направлена на раннюю профориентацию и привлечение мотивированных учащихся в педагогическую профессию.

По словам Хадиуллина, такая система позволяет выявлять талантливых школьников, которые в перспективе могут продолжить обучение в профильных вузах. За вклад в развитие образования министр был отмечен благодарственным письмом Минпросвещения РФ.

На мероприятии также выступил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, заявивший о завершении синхронизации школьной программы с требованиями выпускных экзаменов и педагогических вузов. Изменения вступят в силу с нового учебного года.

В 2024 году на педагогические специальности в российских вузах выделено более 75 тысяч бюджетных мест, половина из которых приходится на подведомственные Минпросвещения учреждения. Отдельное внимание уделено целевому обучению — на него запланировано свыше 8 тысяч мест. Кроме того, на научную деятельность педагогических университетов направлено более 1,6 миллиарда рублей.