В РТ дан старт конкурсу «Российская организация высокой социальной эффективности – 2026»

6 апреля 2026  13:00

В республике начался прием заявок на ежегодное всероссийское соревнование среди предприятий, реализующих успешную социальную политику. Об этом информирует пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Конкурс проводится по инициативе правительства РФ с 2000 года. Его главные цели — выявить отечественные компании, достигшие значительных результатов в решении социальных вопросов, обобщить и распространить их лучшие практики, а также стимулировать развитие социального партнерства в трудовых коллективах.

Соревнование организуется в два этапа: сначала на региональном уровне, затем — на федеральном. Участие в нем абсолютно бесплатно для всех желающих организаций.

В 2026 году состязание включает 17 номинаций, охватывающих различные аспекты социальной работы на предприятиях.

