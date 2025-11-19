В РТ граждане Кыргызстана смогут проголосовать на выборах в свой парламент

Досрочные выборы в Жогорку Кенеш, то есть в парламент Кыргызстана, которые должны пройти 30 ноября, состоятся и на территории республики.

Граждане этой страны, проживающие и работающие в нашем регионе, получат возможность реализовать свое избирательное право на двух специально организованных участках. А всего по стране таких участков будет 100.

Как сообщил генеральный консул Кыргызской Республики в Казани Эрик Бейшембиев, голосование будет организовано в двух городах - Казани и Набережных Челнах. В столице республики - на площадке бизнес-центра «Сувар Плаза», где, собственно, и располагается генконсульство. А в Закамье - на базе челнинского дома дружбы народов «Родник».

Избирательные участки будут работать в привычном формате - с 8.00 до 20.00 по местному времени. Эрик Бейшембиев подчеркнул, что для участия в парламентских выборах гражданам Киргизии необходимо иметь при себе паспорт, подтверждающий прописку в том или ином регионе. Специальный аппарат отсканирует документ и, если с пропиской все в порядке, выдаст бюллетень. Проверить свои данные в избирательных списках можно заранее с помощью специализированного портала «Тизме».

Заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов заявил, что городские власти ведут активную работу с руководителями предприятий и учреждений. Рабочие графики должны быть спланированы таким образом, чтобы каждый гражданин Киргизии смог выделить время для посещения избирательного участка в день голосования. Особенно это актуально для общественного транспорта города, где трудится много представителей киргизской диаспоры.

Генконсул также подчеркнул, что Татарстан славится многоконфессиональностью и многонациональностью, которые последовательно и повсеместно поддерживаются на всех уровнях власти. Создание условий для демократического волеизъявления соотечественников за рубежом является логичным продолжением этой политики.

Бейшембиев рассказал об интересном новшестве в избирательном законодательстве Кыргызстана: в каждом избирательном округе среди трех кандидатов обязательно должна быть одна женщина.