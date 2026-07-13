В РТ на поддержку сельских почтальонов направят 55,3 млн рублей

В День российской почты министр цифрового развития РТ Илья Начвин поздравил сотрудников отрасли, отметив, что почтовая связь остаётся жизненно важной для жителей удалённых сёл и деревень.

По данным ведомства, в республике работают 1108 отделений почты, где трудятся более 6,2 тысячи человек. Для многих сельчан почта – это не только корреспонденция, но и возможность оформить пенсию, заказать лекарства, оплатить услуги или воспользоваться банковскими сервисами.

За год почтальоны доставили 55 миллионов писем, 16 миллионов газет и 263 тысячи пенсионных выплат. В 2026 году на поддержку сотрудников сельских отделений выделено 55,3 миллиона рублей – их получат 2,3 тысячи работников. Также в республике планируют модернизировать 215 сельских почтовых отделений, чтобы повысить комфорт для посетителей и персонала. Министр поблагодарил почтовиков за преданность делу и пожелал им только хороших новостей.