В РТ начали принимать заявки на премию Раиса за вклад в развитие гражданского общества

В этом году прием документов на соискание премии Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан завершается 29 сентября. Эта премия вручается в республике с 2015 года. С 2018 года в ней восемь номинаций: три за личный вклад и пять - для НКО, которые работают в РТ.

За эти годы лауреатами премии стали 44 организации и 29 физических лиц. Кроме того, однажды за вклад в развитие институтов гражданского общества наградили группу людей - поисковое объединение «Отечество» Республики Татарстан. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила глава комитета по присуждению премии - председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Она уточнила, что в последние годы активнее выдвигаются соискатели из муниципальных образований. Уже есть лауреаты в Елабуге, Нижнекамске, Алексеевском районе, Набережных Челнах.

Зиля Валеева проинформировала, что размер премии за личный вклад в развитие гражданского общества Татарстана составляет 500 тыс. рублей. Таких премий предусмотрено три. Пять премий по 800 тыс. рублей получат некоммерческие организации.

Отметим, что заявки на соискание премии могут подать граждане, общественные и социально ориентированные некоммерческие организации, которые внесли значительный вклад в развитие гражданского общества в республике.

Соискатели должны предоставить ходатайство о выдвижении, анкетные данные, сведения о деятельности за год, предшествующий выдвижению на соискание, информацию о вкладе соискателя в развитие институтов гражданского общества в РТ, описание реализованных проектов и дополнительные материалы, демонстрирующие их социальный эффект. Документы принимаются в Общественной палате РТ до 29 сентября включительно.

- Горжусь тем, что мне в числе первых вручили эту премию, - сказал Владимир Вавилов, председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой. - Премия Раиса РТ окрыляет всю команду, дает стимул работать еще лучше на благо республики. После получения премии мы пошли вперед и построили второй хоспис «Наташа».