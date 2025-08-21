В РТ началось строительство нового этиленопровода между Нижнекамском и Казанью

21 августа 2025  12:58

Холдинг «Сибур» приступил к реализации масштабного инфраструктурного проекта — строительству новой ветки этиленопровода, которая соединит производственные мощности «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России и разрешение от федерального Минстроя. Новая трасса протяженностью 254 киметра пройдет через девять районов Татарстана, обходя жилые зоны населенных пунктов. Это позволит увеличить пропускную способность с 200 тысяч до 500 тысяч тонн этилена в год — в 2,5 раза по сравнению с действующим трубопроводом 1976 года постройки.

Трубопровод будет оснащен передовыми системами безопасности, включая дублирующие системы обнаружения утечек, автоматизированное управление и инженерно-технические средства охраны. На компрессорных станциях установят экологичные факелы бездымного горения.

В строительстве будет задействовано более 1,5 тысяч специалистов, а все материалы и оборудование будут российского производства. Проект создаст долгосрочную основу для развития нефтехимического кластера Татарстана и укрепления производственной кооперации между ключевыми предприятиями региона.

