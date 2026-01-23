В РТ направят более 1 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры в 2026 году

Республика
23 января 2026  19:17

При формировании тарифов на 2026 год в Татарстане заложили более 1 млрд рублей на обновление коммунальной инфраструктуры. Средства предусмотрены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и будут направлены на модернизацию ключевых систем ЖКХ.

Основная часть финансирования — около 842 млн рублей — предназначена для развития теплоснабжения. Еще 113 млн рублей направят на обновление водопроводных сетей, порядка 73 млн рублей — на объекты водоотведения.

За счет инвестиционной составляющей тарифов в течение 2026 года планируется реализовать около 70 мероприятий в сфере тепло-, водоснабжения и канализации. Такой подход позволяет последовательно обновлять коммунальные сети и повышать надежность жизнеобеспечения в республике.

