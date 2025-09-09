В РТ открыт прием заявок на гранты для молодых ученых по улучшению жилищных условий

В Республике Татарстан дан старт конкурсному отбору на предоставление целевых субсидий молодым ученым для решения жилищного вопроса. Максимальный размер финансовой поддержки может достигать 1,375 миллиона рублей на одного участника программы. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов акцентировал значение кадрового потенциала для научной сферы, отметив, что программа создает дополнительные стимулы для закрепления перспективных исследователей в регионе. Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков уточнил, что объем финансирования программы в 2025 году составляет 27,5 миллиона рублей, что стало возможным благодаря поддержке руководства республики.

К участию приглашаются российские граждане: кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет, имеющие не менее пяти лет стажа работы в научных, образовательных или научно-технических организациях Татарстана. Обязательными критериями являются постановка на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки, а также наличие значимых научных достижений и вклада в развитие науки республики.

Заявочная кампания продлится до 8 октября, итоги конкурса будут подведены 20 ноября 2025 года. Организационный механизм разработан совместно с Госжилфондом при Раисе РТ. Детальная информация о требованиях к участникам и процедуре подачи документов доступна на официальном портале Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.