В РТ открывается новый учебный сезон в проекте «Университет третьего возраста»

С октября в Республике Татарстан начинается образовательный сезон в рамках проекта «Университет третьего возраста». Программа, реализуемая на базе центров общения при отделениях Социального фонда России, предлагает пожилым людям разнообразные курсы для приобретения новых знаний и навыков.

В текущем году на развитие проекта выделено около 13 миллионов рублей. Участникам будут доступны 27 образовательных программ, включая занятия по цифровой, правовой и финансовой грамотности, а также изучение иностранных языков.

Проект функционирует в республике с 2007 года и за это время стал значимым социальным явлением: более 100 тысяч пенсионеров прошли обучение, в том числе по направлению компьютерной грамотности. На сегодняшний день в регионе действует 18 специализированных центров для людей старшего возраста.

Выпускники программы демонстрируют высокие достижения на всероссийском уровне — побеждают в чемпионатах по компьютерному многоборью и занимают лидирующие позиции в конкурсе «Спасибо Интернету». Татарстан с 2016 года сохраняет статус самого активного региона в этом конкурсе.