В РТ отремонтируют 28,5 км дорог, ведущих к туристическим достопримечательностям

В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в республике запланировано обновление дорожной сети на популярных туристических направлениях. Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, ремонт затронет 14 участков общей протяженностью 28,5 км.

Особое внимание уделят маршрутам к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. В порядок приведут дороги, ведущие к городу Болгар и Болгарскому музею-заповеднику: «Алексеевское – Высокий Колок» – Базяково – Тукай, а также «Базарные Матаки – Болгар». Также обновят участки трасс «Чистополь – Нижнекамск» и «Чистополь – Нурлат», что сделает более комфортным доступ к историческому Чистополю с его музеями, купеческими особняками и Скарятинским садом.

Кроме того, ремонтные работы пройдут на дороге «Казань – Ульяновск» – Камское Устье, которая входит в четырехдневный автопутешествие по маршруту «По страницам истории: открываем секреты Татарстана». Эта дорога связывает Камское Устье, остров-град Свияжск (где Успенский собор также входит в список ЮНЕСКО), Раифский монастырь и другие знаковые места. Модернизация транспортной инфраструктуры направлена на развитие внутреннего и въездного туризма, популяризацию культурного наследия региона и повышение комфорта поездок по Татарстану.