В РТ перевели 2,5 тыс. гектаров лесных культур в категорию земель лесного фонда

В Республике Татарстан в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» завершен перевод лесных культур площадью 2,5 тысячи гектаров в категорию земель, на которых расположены леса. Работы проводились в соответствии с региональным проектом «Сохранение лесов в Республике Татарстан».

Как пояснил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, такой перевод означает, что на этих территориях сформировались качественные лесные насаждения. Он отметил, что лесовосстановление представляет собой многолетний процесс, включающий сбор семян, выращивание посадочного материала и последующий уход за молодыми посадками.

Параллельно ведется работа по формированию запасов семенного фонда. На текущий момент собрано 6284 килограмма семян различных древесных пород, включая дуб (4679 кг), березу (779 кг) и сосну (529 кг). Плановый показатель на 2025 год составляет 11,455 тонны семян лесных растений, необходимых для лесовосстановительных работ.