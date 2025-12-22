В РТ по итогам 2025 года зафиксировано снижение продовольственного качества зерна

Казанский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки» (ФГБУ «ЦОК АПК») представил структуру урожая пшеницы 2025 года. Согласно отчёту, на зерно, относящееся к V (низшему) классу и используемое преимущественно в качестве фуража, приходится порядка 60% от общего объёма. Пшеница III и IV классов, пригодная для продовольственных целей, составляет около 37%. Таким образом, доля непродовольственного зерна в урожае текущего года достигла значительной отметки.

В течение года на территории республики был усилен фитосанитарный надзор. Специалистами проведено приблизительно 280 тысяч лабораторных исследований образцов зерновых, зернобобовых и масличных культур, что на 12% превышает показатели прошлого года. В ходе проверок было выявлено и изъято из оборота более 5,3 тысячи тонн продукции, не соответствующей установленным нормативам. Наиболее частые нарушения зафиксированы в партиях пшеницы, подсолнечника и ячменя.

Несмотря на обозначенные проблемы с качеством, валовой сбор зерновых культур в 2025 году показал положительную динамику. По информации заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан Айрата Тазетдинова, аграриями собрано свыше 4,5 млн тонн зерна, что превышает итоги предыдущего сельскохозяйственного сезона.

Таким образом, итоги уборочной кампании 2025 года в Татарстане характеризуются увеличением объёмов производства при одновременном снижении доли высококачественного продовольственного зерна, что требует внимания со стороны аграрного ведомства и хозяйств региона.