В РТ по итогам профилактических осмотров в 2025 году выявлено 100 000 случаев заболеваний

В Республике Татарстан завершены основные мероприятия ежегодной диспансеризации населения. За 2025 год профилактические обследования прошли свыше 1,4 миллиона жителей республики.

По результатам медицинских осмотров у граждан было впервые выявлено порядка 100 000 различных патологий. Наиболее распространённой группой заболеваний стали нарушения системы кровообращения — такие диагнозы установлены более чем у 32 000 человек. Как сообщила начальник отдела профилактической помощи Минздрава РТ Елена Хафизова, почти у каждого десятого обследованного были зафиксированы факторы риска развития хронических патологий.

Профилактические мероприятия включали углублённую диспансеризацию для граждан, перенёсших новую коронавирусную инфекцию. В текущем году такой осмотр прошли свыше 2 500 человек, что превысило плановые показатели.

Программа диспансеризации реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и имеет двухэтапную структуру:

Первый этап: стандартный скрининг, проводимый для граждан 18-39 лет раз в три года, а для лиц старше 40 лет — ежегодно.

Второй этап: углублённая диагностика, назначаемая по результатам первого этапа или при наличии хронических заболеваний. Она включает онкоскрининг, маммографию, колоноскопию и другие узкоспециализированные исследования.

Среди выявленных в ходе осмотров патологий особое внимание привлекают 1 500 случаев злокачественных новообразований, диагностированных на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Данные мониторинга подтверждают важность регулярных профилактических осмотров для раннего выявления заболеваний и сохранения здоровья населения.