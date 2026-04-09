В РТ почти 20 тыс. детей отдохнули в лагерях на весенних каникулах

news_top_970_100
Республика
9 апреля 2026  14:41

С 27 марта по 5 апреля в республике работали 298 учреждений в 24 муниципалитетах, а также два лагеря за пределами региона — в Марий Эл и Крыму. Всего в оздоровительной кампании приняли участие 19 747 детей.

В стационарных лагерях отдохнули 6 074 ребенка, в пришкольных лагерях дневного пребывания — 13 673. Отдельную поддержку получили дети из семей мобилизованных (1 544 человека) и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (154 человека).

Для ребят организовали творческие мастерские, спортивные секции, научные кружки и художественные студии. Как отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, кампания прошла на высоком уровне. Работа по улучшению детского отдыха будет продолжена.

Сообщается, что организация десткого отдыха соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

news_right_column_240_400
Новости
