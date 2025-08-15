В РТ почти 850 многодетных матерей воспользовались правом на досрочную пенсию

С начала 2025 года в Татарстане 847 женщин, воспитывающих трех и более детей, воспользовались правом досрочного выхода на пенсию. Согласно действующему законодательству, возраст выхода на пенсию для многодетных матерей снижается в зависимости от количества детей: при трех детях - до 57 лет, при четырех - до 56 лет, а для матерей пятерых и более детей - до 50 лет.

По данным регионального отделения Социального фонда, в текущем году 63 женщины с пятью и более детьми, 113 матерей четверых детей и 671 женщина с тремя детьми уже оформили досрочную пенсию. Для получения льготы необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов, при этом периоды ухода за детьми до полутора лет (но не более шести лет в сумме) включаются в стаж.

Как отметил управляющий отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин, эта мера социальной поддержки позволяет многодетным матерям раньше завершать трудовую деятельность, уделяя больше времени семье.