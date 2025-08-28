В РТ порядке 10 тыс. мигрантов внесены в список контролируемых лиц

Республика
28 августа 2025  12:43
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане официально учтены 10 тысяч мигрантов, их данные внесены в государственный реестр контролируемых лиц.

Как сообщил начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев, около половины из этих людей — мужчины трудоспособного возраста. У них нет документов, которые разрешают находиться в России или работать здесь.

У иностранных граждан есть возможность узаконить свое пребывание в стране. Для этого им необходимо до 10 сентября обратиться в соответствующие органы. На данный момент это уже сделали 1856 человек.

Напомним, что реестр контролируемых лиц был создан в России в феврале этого года. В него попадают иностранцы, которые находятся в стране без законных оснований. Для тех, кто числится в этом реестре, действуют ограничения, в том числе на проведение финансовых операций.

