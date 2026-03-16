В РТ предложили открыть группы дневного пребывания для пожилых по примеру детских садов

С такой инициативой на форуме «Единой России» выступила уполномоченный по правам ребенка в республике Светлана Захарова. Ее слова приводит «Татар-информ». Она предложила создать учреждения, где пенсионеры, нуждающиеся в присмотре, могли бы проводить время, пока их дети находятся на работе.

По мнению омбудсмена, это позволит семьям не расставаться с пожилыми родителями и продолжать трудовую деятельность. Проект может дополнить уже действующие в Татарстане программы активного долголетия, включая «Университет третьего возраста» и институт приёмных семей для пожилых. В случае успеха опыт планируют распространить на другие регионы.

Также Захарова предложила закрепить на федеральном уровне ежемесячное пособие для малообеспеченных многодетных семей, где родители имеют инвалидность первой или второй группы либо воспитывают ребёнка-инвалида.