В РТ призвали сообщать о случаях управления питбайком детьми

Главный государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов заявил о необходимости обязательного информирования правоохранительных органов о каждом факте управления транспортными средствами несовершеннолетними. Соответствующее поручение было дано на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Несмотря на введенный по инициативе ГИБДД запрет продажи топлива несовершеннолетним на АЗС, случаи появления подростков за рулем продолжают фиксироваться. «Мы регулярно проводим рейды, задерживаем нарушителей и привлекаем к ответственности их родителей», — отметил Гарипов.

Особую актуальность этого вопроса подтвердило недавнее трагическое ДТП в Спасском районе, где погиб 15-летний водитель. Расследование показало, что подросток систематически управлял автомобилем своего дедушки, что в конечном итоге привело к трагедии.

Глава ведомства призвал граждан незамедлительно сообщать о подобных случаях в Госавтоинспекцию или участковым уполномоченным для принятия превентивных мер и предотвращения возможных аварий.