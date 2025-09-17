В РТ продлено штормовое предупреждение из-за повышенной пожарной опасности в лесах

17 сентября 2025  12:27

Гидрометцентр Республики Татарстан распространил официальное предупреждение о сохранении высокой пожарной опасности в лесах региона до 22 сентября 2025 года. На большей части территории республики прогнозируется сохранение 4 класса пожарной опасности.

Специалисты метеорологической службы отмечают, что сложившиеся погодные условия создают повышенные риски возникновения ландшафтных возгораний. Четвертый класс опасности предполагает наличие условий, при которых любое неосторожное обращение с огнем может привести к быстрому распространению пожара.

