В РТ продлили запрет на привлечение трудовых мигрантов в ряде профессий до конца 2026 года

В Татарстане продолжат ограничивать трудоустройство иностранных работников в некоторых сферах экономики. Соответствующий указ, который продлевает действующие нормы на 2026 год, опубликован на официальном правовом портале республики.

Ограничения вступают в силу с 1 января и затрагивают 10 направлений профессиональной деятельности по классификатору ОКВЭД. В их числе:

Перевозка опасных грузов и работа водителем такси.

Юридические, бухгалтерские, финансовые и страховые услуги.

Охранные и ветеринарные услуги.

Организация азартных игр и лотерей.

Ремонт компьютеров и бытовой техники.

Данная мера, как и ранее, направлена на регулирование регионального рынка труда и обеспечение приоритетной занятости граждан России в ключевых социально значимых отраслях.