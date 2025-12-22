В РТ продлили запрет на привлечение трудовых мигрантов в ряде профессий до конца 2026 года

В Татарстане продолжат ограничивать трудоустройство иностранных работников в некоторых сферах экономики. Соответствующий указ, который продлевает действующие нормы на 2026 год, опубликован на официальном правовом портале республики.
Ограничения вступают в силу с 1 января и затрагивают 10 направлений профессиональной деятельности по классификатору ОКВЭД. В их числе:
- Перевозка опасных грузов и работа водителем такси.
- Юридические, бухгалтерские, финансовые и страховые услуги.
- Охранные и ветеринарные услуги.
- Организация азартных игр и лотерей.
- Ремонт компьютеров и бытовой техники.
Данная мера, как и ранее, направлена на регулирование регионального рынка труда и обеспечение приоритетной занятости граждан России в ключевых социально значимых отраслях.