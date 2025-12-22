В РТ продлили запрет на привлечение трудовых мигрантов в ряде профессий до конца 2026 года

Республика
22 декабря 2025  12:19

В Татарстане продолжат ограничивать трудоустройство иностранных работников в некоторых сферах экономики. Соответствующий указ, который продлевает действующие нормы на 2026 год, опубликован на официальном правовом портале республики.

Ограничения вступают в силу с 1 января и затрагивают 10 направлений профессиональной деятельности по классификатору ОКВЭД. В их числе:

  • Перевозка опасных грузов и работа водителем такси.
  • Юридические, бухгалтерские, финансовые и страховые услуги.
  • Охранные и ветеринарные услуги.
  • Организация азартных игр и лотерей.
  • Ремонт компьютеров и бытовой техники.

Данная мера, как и ранее, направлена на регулирование регионального рынка труда и обеспечение приоритетной занятости граждан России в ключевых социально значимых отраслях.

