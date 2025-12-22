В РТ продолжается строительство трёх новых общеобразовательных школ и двух детских

На территории Республики Татарстан ведётся возведение новых объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время в активной стадии находятся работы по строительству трёх общеобразовательных школ общей мощностью почти 1 200 ученических мест. Объекты расположены в Агрызском, Буинском и Мензелинском районах. Параллельно осуществляется строительство двух дошкольных образовательных учреждений, рассчитанных на 600 мест.

Финансирование программы развития образовательной инфраструктуры в текущем году осуществляется за счёт средств федерального и регионального бюджетов. Общий объём привлечённых инвестиций составляет свыше 17,5 млрд рублей.

По информации первого заместителя министра образования и науки РТ Рамиса Музипова, в рамках программы в 2025 году уже завершено строительство и ввод в эксплуатацию двух новых школ на 2,5 тысячи мест, трёх пристроев к действующим школам более чем на 1,6 тысячи мест, а также пяти детских садов на тысячу мест. Кроме того, в отчётном периоде был выполнен капитальный ремонт в 13 школах и 9 детских садах.

Модернизация затронула и другие объекты: обновлено оборудование в 74 школьных пищеблоках, созданы 72 функциональные зоны в сельских школах, отремонтированы 11 учебных корпусов и 5 общежитий учреждений среднего профессионального образования. На следующий год запланировано продолжение работ в сфере СПО с общим объёмом финансирования более 500 млн рублей.