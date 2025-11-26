В РТ пройдет горячая линия для владельцев земельных участков

news_top_970_100
Республика
26 ноября 2025  12:25

Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет 27 ноября специализированную горячую линию для собственников земельных наделов. Мероприятие связано с введением новых критериев определения неиспользования земель, установленных Постановлением Правительства РФ с 1 сентября 2025 года.

В ходе консультаций владельцы участков смогут получить разъяснения о признаках нецелевого использования территорий и порядке устранения возможных нарушений. Консультационная служба будет работать с 10:00 до 12:00 по телефону в Казани: 8 (843) 255-25-71.

Контакты специалистов в муниципальных образованиях республики размещены в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте ведомства. Нормативный акт распространяется на земли населенных пунктов, садовые и огородные участки.

news_right_column_240_400
Новости
Опорник «Рубина» перенёс операцию в Германии
В Казани ушел из жизни академик Борис Железнов
В Казани вынесли приговор владельцу катера за гибель пассажира на Волге
Новые уличные интерактивные выставки «Татарстан на СВО» установили на улицах Казани
Скрытые симптомы инфаркта и инсульта: кардиолог назвал 6 признаков, которые нельзя игнорировать
Скрытые симптомы инфаркта и инсульта: кардиолог назвал 6 признаков, которые нельзя игнорировать
Челны заняли 10-е место в рейтинге городов России по качеству жизни
История 1020-летней Казани: нас могут ждать открытия
История 1020-летней Казани: нас могут ждать открытия
В Набережных Челнах ушла из жизни педагог Роза Закирова