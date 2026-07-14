В РТ пройдет вебинар о грантах для технологических проектов

14 июля в 11:00 состоится практический онлайн-семинар «Инновация года 2026: как получить грант до 500 тысяч рублей и войти в технологическую элиту Татарстана». Мероприятие ориентировано на авторов идей, разработчиков и владельцев технологических стартапов.

Участникам расскажут о мерах поддержки Инвестиционно-венчурного фонда РТ, льготных займах ФРП, возможностях платформы технологического предпринимательства, а также о конкурсе «Инновация года 2026». Отдельное внимание уделят тому, как правильно подготовить проект к участию.

Модератором выступит Ксения Будаева. Спикеры — представители Инвестиционно-венчурного фонда РТ и ФРП — подробно разберут инструменты финансирования для промышленных предприятий и стартапов, а также ответят на вопросы участников.