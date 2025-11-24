В РТ прошел форум сельской молодежи с участием представителей 43 районов

Республика
24 ноября 2025  16:16

На площадке молодежного центра «Волга» состоялся Республиканский форум сельской молодежи Татарстана, объединивший 200 участников из 43 муниципальных образований региона. Мероприятие организовано в рамках реализации регионального проекта «Сельская молодежь».

Программа форума включила стратегическую сессию, посвященную разработке эффективных методик работы с молодежью сельских территорий. Участники проанализировали лучшие практики поддержки и создали новые механизмы вовлечения перспективных кадров в деятельность Аграрного молодежного объединения Республики Татарстан.

В рамках деловой части состоялось рабочее совещание по планированию бюджетного финансирования районных отделений на 2026 год. Были рассмотрены социально значимые инициативы и определены приоритетные направления для дальнейшего сопровождения проектов.

Проведенное мероприятие укрепило межрайонное сотрудничество и способствовало формированию перспективной стратегии работы с молодежью села, что соответствует задачам федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

