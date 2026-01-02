В РТ проводятся рейды по выявлению пьяных водителей в праздничные дни

В новогодние каникулы сотрудники Госавтоинспекции Татарстана проводят масштабные оперативно-профилактические мероприятия. Их цель — пресечение фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

Инспекторы организовали патрулирование и выборочные проверки автомобилистов. Особое внимание уделяется местам массового пребывания людей: территориям возле крупных торговых центров, развлекательных комплексов и других популярных локаций. В городах-миллионниках, где нагрузка на дорожную сеть наиболее высока, такие рейды проходят максимально интенсивно.

Госавтоинспекция призывает граждан к содействию. Если у кого-то возникли подозрения, что водитель может быть нетрезв, можно оперативно сообщить об этом по телефонам доверия, через официальный сайт ведомства или его аккаунты в социальных сетях. Поступившая информация незамедлительно передаётся ближайшим экипажам для проверки на дороге.