В РТ проводятся рейды по выявлению пьяных водителей в праздничные дни

news_top_970_100
Республика
2 января 2026  12:12

В новогодние каникулы сотрудники Госавтоинспекции Татарстана проводят масштабные оперативно-профилактические мероприятия. Их цель — пресечение фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

Инспекторы организовали патрулирование и выборочные проверки автомобилистов. Особое внимание уделяется местам массового пребывания людей: территориям возле крупных торговых центров, развлекательных комплексов и других популярных локаций. В городах-миллионниках, где нагрузка на дорожную сеть наиболее высока, такие рейды проходят максимально интенсивно.

Госавтоинспекция призывает граждан к содействию. Если у кого-то возникли подозрения, что водитель может быть нетрезв, можно оперативно сообщить об этом по телефонам доверия, через официальный сайт ведомства или его аккаунты в социальных сетях. Поступившая информация незамедлительно передаётся ближайшим экипажам для проверки на дороге.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани и Зеленодольске введён режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА
Какая болезнь может скрываться под румянцем?
В Казани временно закрыли станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»
Зима в Татарстане: где живёт новогоднее чудо
Зима в Татарстане: где живёт новогоднее чудо
В РТ проводятся рейды по выявлению пьяных водителей в праздничные дни
Скончался экс-спортдиректор «Рубина» и чемпион России Мухсин Мухамадиев
Турпоток в Татарстан за десять месяцев вырос почти на 20%
В Татарстане почти 1 млрд рублей из тарифов направили на обновление ЖКХ