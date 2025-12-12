В РТ рак кожи стал самым распространенным онкологическим диагнозом в 2024 году

По итогам 2024 года в Татарстане рак кожи вышел на первое место по частоте выявления среди всех онкологических заболеваний. Как сообщает Минздрав РТ, такой диагноз был впервые установлен у 2601 жителя республики.

Отдельно отмечается, что Среди этих случаев 334 пришлись на меланому, которая является наиболее агрессивный и опасный тип рака кожи. Эти данные были озвучены на научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам дерматовенерологии.

Эксперты подчеркивают, что ключом к успешному лечению является максимально ранняя диагностика. На начальных стадиях вероятность полного излечения пациентов значительно выше. В связи с этим в онкологической практике нередко оправдан осторожный подход с элементами гипердиагностики, который позволяет не пропустить опасные признаки.

Согласно статистике, на конец ноября 2025 года в Республиканском онкологическом центре на диспансерном учете состояло около 127 тысяч человек. С начала текущего года в регионе было выявлено 19 452 новых случая онкологических заболеваний, что на 7,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.