В Казани с 12 декабря запрещен провоз электросамокатов в метро

С 12 декабря в Казанском метрополитене вступают в силу новые ограничения на провоз средств индивидуальной мобильности. В список запрещенных предметов попали электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, электровелосипеды и другие аналогичные устройства.

Как пояснили в МУП «Метроэлектротранс», данная мера вводится в рамках усиления мер антитеррористической безопасности. Запрет распространяется в первую очередь на те устройства, аккумуляторные батареи которых невозможно осмотреть с помощью рентгеновского оборудования.

При этом пассажирам напомнили, что провоз в качестве ручной клади детских и складных велосипедов по-прежнему разрешен, но при обязательном условии их размещения в специальных чехлах, исключающих загрязнение вещей других людей в вагоне.