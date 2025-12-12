В рамках нацпроекта в Татарстане ввели в эксплуатацию 16 обновленных мостов

В 2025 году в Татарстане в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершена реконструкция 16 мостовых сооружений на дорогах регионального и местного значения. Общая протяженность введенных в строй объектов составляет 675 погонных метров.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, в общей сложности в текущем году работы ведутся на 23 объектах. Семь из них, суммарной длиной 446 погонных метров, будут достроены и открыты в следующем, 2026 году.

Среди уже сданных объектов — мост через реку Возжайка в селе Камаево Менделеевского района, мост через реку Ачису в селе Ямашево Рыбно-Слободского района, а также мост через ручей на автодороге «Лениногорск — Черемшан» в Черемшанском районе.

Этот комплекс мер направлен на поддержание региональной мостовой инфраструктуры в нормативном состоянии. Обновление ключевых переходов, таких как мост через приток реки Арборка на трассе «Балтаси — Атня» и мост через реку Бирля на дороге «Большие Кайбицы — Камылово», обеспечивает стабильную и безопасную транспортную доступность, что является основой для комфортной жизни и развития сельских территорий республики.