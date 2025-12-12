На улице Тэцевской в Казани временно закроют движение в связи с ремонтом

В Казани на участке улицы Тэцевской, расположенном между улицами Хлебозаводской и Гудованцева, будет введен полный запрет на движение транспорта. Ограничения начнут действовать с 20:00 субботы, 13 декабря, и продлятся до 8:00 утра воскресенья, 14 декабря.

Как сообщает комитет транспорта города, временное перекрытие связано с необходимостью проведения срочных ремонтных работ на данном участке. В результате изменения коснутся маршрутов общественного транспорта.

Автобусы № 29 и № 62 на этот период перестанут заезжать на Тэцевскую. Пассажирам следует учитывать, что поездки не будут останавливаться на остановках «Белинского», «Совхоз Тепличный», «Хлебозаводская», «Вертолётный завод», «Водоканал» и «Улица Тэцевская».

Для минимизации неудобств, особенно для сотрудников Вертолетного завода, организуется работа двух временных шаттлов: