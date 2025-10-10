В РТ разрабатывают критерии признания жилья ветхим для программы реновации

Республика
10 октября 2025  14:42

Власти Татарстана разработали четкие параметры для включения домов в программу комплексного развития территорий. Соответствующий проект постановления проходит процедуру антикоррупционной экспертизы и устанавливает единые критерии оценки жилого фонда.

Согласно документу, основными признаками ветхости будут считаться возраст постройки до 1980 года и высокий уровень физического износа: более 50% для деревянных зданий и свыше 60% для конструкций из других материалов. Особое внимание уделяется техническому состоянию несущих конструкций, включая деформации и снижение несущей способности.

Важным критерием станет отсутствие централизованных инженерных систем. Объекты могут быть признаны аварийными при отсутствии холодного водоснабжения, канализации, отопления или электроснабжения.

Оценку жилого фонда будут проводить специализированные организации с составлением детального заключения. Контроль за реализацией программы возложен на Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

