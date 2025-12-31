В РТ с 2026 года ужесточат требования к рекламе банкротства

С начала 2026 года в Татарстане начнут действовать более жесткие требования к рекламе услуг, связанных с банкротством граждан. Новые правила закреплены в федеральном законе и направлены на борьбу с вводящей в заблуждение информацией, пояснили в региональном управлении Росреестра.

Согласно изменениям, рекламодателям запретят обещать полное списание долгов, призывать к отказу от выплат по кредитам, налогам и другим обязательствам, а также создавать иллюзию, будто процедура банкротства — это поддерживаемый государством способ уклонения от финансовой ответственности. Под запрет попадают и любые гарантии освобождения от долговых обязательств.

Обязательным элементом такой рекламы станет предупреждение о последствиях банкротства — включая сложности с получением кредитов и невозможность повторно пройти процедуру в течение пяти лет, а также рекомендация сначала обратиться к кредитору и в МФЦ.

В Росреестре отмечают, что число жалоб на юридические компании, рекламирующие «быстрое избавление от долгов», растет. По словам представителей ведомства, подобные объявления часто умалчивают о судебных расходах, риске продажи имущества и иных ограничениях, с которыми сталкиваются должники. Новые нормы должны защитить граждан от недобросовестной рекламы и снизить число подобных случаев.