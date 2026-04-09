В РТ с начала 2026 года зарегистрировано более 7 тыс. частных домов

С января 2026 года на кадастровый учет в республике поставлено 7 183 жилых строения общей площадью почти 980 тыс. кв. м, сообщили в региональном управлении Росреестра.

Чаще всего татарстанцы выбирают кирпич — из него возведено около 4 тыс. объектов (около 570 тыс. кв. м). Деревянных домов зарегистрировано 820, блочных — 188. По этажности преобладает одноэтажное жилье: 4 987 объектов, двухэтажных — 2 072, трехэтажных — 124.

В Росреестре напомнили о принципе «построил – оформи», действующем с 1 марта 2025 года. Без регистрации прав и внесения сведений в ЕГРН нельзя подключить дом к электричеству и воде, а также продать или подарить имущество. Оформление права собственности также обеспечивает защиту от споров и претензий третьих лиц.

По итогам 2025 года Татарстан занял первое место в ПФО по объему индивидуального жилищного строительства — в регионе построили 17,6 тыс. частных домов общей площадью 2,4 млн кв. м.