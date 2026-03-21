В РТ с начала года ввели 1,2 млн кв. м жилья — 38% от годового плана

На совещании в Доме Правительства РТ под руководством Раиса Рустама Минниханова министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин представил данные о реализации жилищных программ. Общий показатель ввода жилья составил 1 млн 194 тыс. кв. м.

В сегменте коммерческого строительства выполнено 40% от запланированного объема — сдано 52 многоквартирных дома общей площадью около 417 тыс. кв. м. По программе соципотеки годовой план реализован на 33%: завершено 9 домов из 108 (свыше 49 тыс. кв. м). В сфере индивидуального жилищного строительства введено 728 тыс. кв. м — 37% от целевого показателя.

Также министр доложил о мерах поддержки граждан. Для детей-сирот предусмотрено приобретение 641 жилого помещения в 51 доме. Из 21 многодетной семьи, имеющей пять и более детей, оформлено 18 сертификатов. По программе «Молодые семьи» свидетельства получили 61 получатель.