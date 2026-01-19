В РТ снизился уровень преступности, республика заняла 38-е место в рейтинге регионов РФ

Республика Татарстан вошла в число регионов России с относительно стабильной криминогенной обстановкой, расположившись на 38-й строчке общероссийского рейтинга преступности. Исследование подготовлено РИА «Новости» на основе данных официальной статистики.

При составлении рейтинга учитывалось количество зарегистрированных правонарушений в пересчёте на 10 тысяч жителей. В Татарстане этот показатель составил 117,9 случая, что свидетельствует о заметном снижении преступной активности. По сравнению с предыдущим годом общее число преступлений сократилось на 15,7%.

Также положительная динамика отмечена в сегменте тяжких и особо тяжких преступлений: на каждые 10 тысяч жителей приходится 37,6 таких фактов, что на 6,6% меньше, чем годом ранее.

Лидирующие позиции в списке регионов с минимальным уровнем преступности традиционно заняли субъекты Северо-Кавказского федерального округа. Самые низкие показатели зафиксированы в Чеченской Республике, Ингушетии и Дагестане, где количество зарегистрированных преступлений значительно ниже среднероссийских значений.