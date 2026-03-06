В Казани судебные приставы поздравили горожанок с 8 Марта и помогли проверить долги

6 марта 2026  12:08

В преддверии Международного женского дня на одной из городских площадок развернулась акция «Вам, любимые». Представители Управления ФССП по РТ организовали консультационный пункт, где каждый желающий мог оперативно узнать о наличии налоговых задолженностей.

Как отметили в ведомстве, жители активно интересовались своими долгами. Чаще всего спрашивали о способах оплаты, нюансах исполнения судебных решений и снятии запрета на выезд за границу. Сотрудники службы подробно разъясняли законодательство, помогали разобраться на официальных порталах и давали персональные советы.

Особое внимание уделили женщинам-посетительницам: им дарили цветы, говорили тёплые слова и старались создать по-настоящему праздничное настроение.

Новости
