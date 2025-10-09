В РТ собрали 104 тонны электронных отходов для утилизации

В Республике Татарстан подводят промежуточные итоги экологической программы «Школа утилизации: электроника». С начала 2025 года в рамках инициативы было собрано и направлено на переработку 104 тонны отходов электронного и электрического оборудования.

В сентябре к программе присоединились 10 бюджетных учреждений из Казани и Зеленодольского района, сдавшие 7,3 тонны электролома. Общее число участников экологического проекта достигло 197 организаций бюджетной сферы.

В перечень принимаемой техники входят компьютеры и офисное оборудование, бытовая техника, электроинструменты, медицинское и научное оборудование, средства связи и персональные гаджеты. Программа также предусматривает утилизацию электронных игрушек и картриджей.

Следующий этап сбора электронных отходов запланирован в Набережных Челнах, Тукаевском и Сармановском районах. Проект способствует формированию экологической культуры и решению проблемы утилизации электронного мусора в регионе.