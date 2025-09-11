В РТ создано более 2700 участков для выборов 14 сентября

О ходе подготовки к выборам рассказал на брифинге в Кабмине РТ председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.

Всего в республике будут работать 2752 избирательных участка, включая 2710 постоянных и 42 временных. Особое внимание уделяется обеспечению голосования для всех категорий граждан. Впервые организован экстерриториальный участок в Москве, где смогут проголосовать жители Татарстана, находящиеся в столице. Также созданы условия для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

- Избирательное право распространяется на всех граждан. Мы убеждены, что создание таких участков повышает доверие к процессу и укрепляет единство общества, - подчеркнул Андрей Кондратьев.

Все члены избирательных комиссий прошли обучение, включая правовые аспекты и практику работы в день выборов. С 3 сентября участковые комиссии начали работу: избиратели могут уточнить свои данные в списках. Для удобства граждан активно использовался сервис «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать не по месту прописки. На 9 сентября было подано уже более 25 тысяч заявлений, большинство - через портал «Госуслуги».

Информирование избирателей проводится масштабно: размещено почти 500 тысяч плакатов, более 2,5 тысячи информационных стендов, работают 90 электронных экранов и медиафасадов. Подробная информация о кандидатах доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги РФ» в разделе «Мои выборы» и на сайте ЦИК Татарстана.

Для тех, кто не сможет прийти на участок по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, предусмотрено голосование на дому. Заявление можно подать через тот же портал госуслуг до 12 сентября или непосредственно в участковой комиссии до 14 часов 14 сентября.

Важную роль играют наблюдатели: их ожидается от 10 до 14 тысяч. Все они прошли специальное обучение. На избирательных участках будет организовано видеонаблюдение, а также начнет работу центр общественного наблюдения и ситуационный центр ЦИК Татарстана для оперативного реагирования на вопросы. 12 сентября в Казани на форуме избирателей «Мой голос» подведут итоги конкурса видеороликов «Всей семьей на выборы».

Республика вступила в финальную фазу подготовки. Все условия созданы для того, чтобы выборы прошли прозрачно и удобно для избирателей, подчеркнул Андрей Кондратьев. С 9 сентября действует запрет на публикацию опросов и экзитполов для обеспечения равных условий кандидатам.

Избирательные участки будут открыты 14 сентября с 7.00 до 20.00. Андрей Кондратьев призвал жителей республики ответственно отнестись к своему праву и принять активное участие в выборах.