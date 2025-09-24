В РТ стартует программа «Земский тренер» с выплатой миллиона рублей за переезд в село

С 2026 года в Республике Татарстан начнет действовать федеральная программа «Земский тренер», направленная на привлечение спортивных специалистов в сельскую местность и малые города. Проект реализуется в рамках национального проекта «Развитие физической культуры и спорта».

Участниками программы смогут стать тренеры-преподаватели и инструкторы-методисты, имеющие профессиональное образование и заключившие трудовой договор на полную ставку со спортивной организацией. Обязательным условием является обязательство проработать на новом месте не менее пяти лет. Специалистам, переехавшим в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек, будет предоставлена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. На реализацию программы в Татарстане в 2026 году выделено 42 миллиона рублей.

Как отметил министр спорта РТ Владимир Леонов, инициатива поможет решить проблему кадрового дефицита в сельских территориях и создаст условия для подготовки спортивного резерва непосредственно в малых городах и селах республики. Программа также будет способствовать развитию массового спорта за счет привлечения квалифицированных специалистов в региональные спортивные школы.