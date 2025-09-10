В РТ стартуетьпрофессиональный конкурс для молодых педагогов

Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с Казанским педагогическим колледжем объявили о старте нового профессионального соревнования — конкурса «Лучший молодой преподаватель года». Проект соответствующего приказа в настоящее время проходит процедуру антикоррупционной экспертизы.

К участию приглашаются преподаватели и мастера производственного обучения системы среднего профессионального образования в возрасте от 25 до 35 лет. Конкурсная программа предусматривает две категории участников: со стажем педагогической деятельности от 1 до 3 лет и свыше 3 лет.

Отбор претендентов будет проводиться в двухэтапном формате. Заочная стадия включает экспертизу профессиональных портфолио, по результатам которой определятся финалисты. Очный этап состоит из серии профессиональных испытаний: проведение открытых уроков, самопрезентация, организация воспитательных мероприятий и участие в панельной дискуссии с представителями органов власти и профессионального сообщества.

Финансовое обеспечение конкурса включает существенные денежные вознаграждения: победитель получит до 500 тысяч рублей, призеры второго и третьего мест — до 350 и 250 тысяч рублей соответственно. Также предусмотрены специальные номинации и поощрительные награды.

Церемония награждения лауреатов должна состояться не позднее 1 декабря.