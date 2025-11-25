В РТ суд конфисковал незадекларированные украшения на сумму свыше 1,6 млн рублей

news_top_970_100
Республика
25 ноября 2025  10:58

Финансовым взысканием и потерей дорогостоящего имущества завершилась для жительницы республики попытка тайно провезти через границу предметы роскоши. Лаишевский районный суд вынес обвинительный вердикт по уголовному делу о контрабанде.

Инцидент произошел в конце лета 2025 года в международном терминале аэропорта Казани. Как было установлено в ходе судебного разбирательства, женщина прилетела рейсом из-за границы. Во время прохождения таможенного контроля она решила не декларировать имеющиеся при ней ценности, выбрав «зеленый коридор».

Однако в ходе досмотра багажа и личных вещей сотрудники таможни обнаружили партию ювелирных изделий, включая кольца и браслеты. Экспертиза оценила общую стоимость изъятых аксессуаров более чем в 1,6 миллиона рублей.

На основании собранных доказательств и с учетом позиции Татарской транспортной прокуратуры, действия пассажирки были квалифицированы по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).

Судебная инстанция признала фигурантку виновной. В качестве наказания ей назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил обратить все незаконно ввезенные ювелирные украшения в доход государства.

news_right_column_240_400
Новости
В Казань начали прибывать участники фестиваля «Российская студенческая весна»
В столице РТ обсудили проблемы демографии в стране
В столице РТ обсудили проблемы демографии в стране
Почти полтриллиона: как потратили бюджет Татарстана за 10 месяцев 2025 года
В Татарстане подвели итоги дорожных работ на 82,2 млрд
В РТ суд конфисковал незадекларированные украшения на сумму свыше 1,6 млн рублей
«Доходы растут, задачи выполнены: итоги бюджета Татарстана за январь–октябрь 2025‑го»
Программа «Наш двор» меняет облик Казани
Программа «Наш двор» меняет облик Казани
БИРЖА ЦТС стала катализатором развития малого и среднего бизнеса Татарстана