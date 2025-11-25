В РТ суд конфисковал незадекларированные украшения на сумму свыше 1,6 млн рублей

Финансовым взысканием и потерей дорогостоящего имущества завершилась для жительницы республики попытка тайно провезти через границу предметы роскоши. Лаишевский районный суд вынес обвинительный вердикт по уголовному делу о контрабанде.

Инцидент произошел в конце лета 2025 года в международном терминале аэропорта Казани. Как было установлено в ходе судебного разбирательства, женщина прилетела рейсом из-за границы. Во время прохождения таможенного контроля она решила не декларировать имеющиеся при ней ценности, выбрав «зеленый коридор».

Однако в ходе досмотра багажа и личных вещей сотрудники таможни обнаружили партию ювелирных изделий, включая кольца и браслеты. Экспертиза оценила общую стоимость изъятых аксессуаров более чем в 1,6 миллиона рублей.

На основании собранных доказательств и с учетом позиции Татарской транспортной прокуратуры, действия пассажирки были квалифицированы по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).

Судебная инстанция признала фигурантку виновной. В качестве наказания ей назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил обратить все незаконно ввезенные ювелирные украшения в доход государства.