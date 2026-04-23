В РТ утвердили порядок ввода режима экстраординарной ситуации из-за бездомных животных

Кабинет министров Республики Татарстан во главе с премьер-министром Алексеем Песошиным утвердил регламент введения особого режима при угрозе со стороны безнадзорных животных. Правом объявлять экстраординарную ситуацию наделено Главное управление ветеринарии Кабмина РТ, которое также будет контролировать исполнение документа.

Основаниями для ввода режима служат два критерия: установление карантина из-за опасных болезней животных либо причинение бездомным животным смерти или вреда здоровью человека (тяжкого или средней тяжести). При возникновении любого из этих условий муниципалитеты направляют ходатайство в Главное управление ветеринарии. Решение принимается в течение четырех рабочих дней, а сам режим вводится еще в течение трех дней.

В случае нападения на человека ГУВ обязано объявить экстраординарную ситуацию не позднее второго рабочего дня с момента получения информации о происшествии. В зоне действия режима проводится отлов всех безнадзорных животных, включая стерилизованных с метками. Их помещают в пункты временного содержания. Если за 20 дней не найдется старый или новый хозяин, животное подлежит усыплению. Режим не может действовать дольше трех месяцев, но может быть отменен досрочно по запросу муниципалитета.