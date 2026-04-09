В РТ утвердили результаты досрочного ЕГЭ по математике

Стали известны итоги экзаменов, прошедших 27 марта в рамках досрочного периода. Профильную математику сдавали 9 участников, их средний балл составил 51,33. Базовый уровень выбрали 7 человек, средний результат — 4 балла.

Прием заявлений на апелляцию о несогласии с выставленными баллами пройдет 10 и 13 апреля. Обращаться нужно в те образовательные организации, где участники были допущены к государственной итоговой аттестации.

Рассмотрение апелляций состоится 14 апреля в Казани на улице Боевой, 13. Время для каждого заявителя будет назначено индивидуально.