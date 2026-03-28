В РТ в партиях пшеницы и ячменя обнаружили амбарного долгоносика и мучного клеща

С начала 2026 года специалисты испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 828 проб зерна и продуктов его переработки общей массой свыше 437 тыс. тонн. Из них 39 проб (10,5 тыс. тонн) не соответствовали нормативным требованиям по безопасности и качеству.

В партии пшеницы массой 500 тонн, предназначенной для пищевых целей, а также в ячмене (1 тыс. тонн) на кормовые цели выявлена зараженность амбарным долгоносиком и мучным клещом. В чечевице установлено превышение остаточного содержания пестицида имидоклоприд, в гречихе – тиаметоксама.

Также нарушения зафиксированы в подсолнечнике (по примесям и влажности), кукурузе (по запаху), ржаной муке (по крупности помола), горохе (по содержанию сухого вещества), а также в комбикормах – по содержанию кальция, фосфора и сырого жира.

Информация о выявленных несоответствиях направлена в Управление Россельхознадзора по РТ для принятия мер.