В РТ выбрали лидеров голосования за объекты благоустройства

В Татарстане подвели итоги всероссийского онлайн-голосования за общественные пространства, которые планируется обновить в 2027 году. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в голосовании приняли участие 425,9 тыс. жителей республики — наиболее активно голосовали в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Им было предложено 178 пространств в муниципалитетах и еще 20 объектов, отобранных по итогам опроса на портале «Госуслуги».

Среди лидеров — продолжение благоустройства набережной имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах, сквер на улице Татарстан в Казани, а также парки и территории в районах. Наибольшую поддержку получили проекты набережных и объектов с историко-культурным значением. По итогам в каждом из 45 районов определены территории, которые будут благоустроены. Результаты учтут при формировании планов на 2027 год.