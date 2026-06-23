В РТ выбрали лидеров голосования за объекты благоустройства

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Республика
23 июня 2026  12:47

В Татарстане подвели итоги всероссийского онлайн-голосования за общественные пространства, которые планируется обновить в 2027 году. Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в голосовании приняли участие 425,9 тыс. жителей республики — наиболее активно голосовали в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Им было предложено 178 пространств в муниципалитетах и еще 20 объектов, отобранных по итогам опроса на портале «Госуслуги».

Среди лидеров — продолжение благоустройства набережной имени Фикрята Табеева в Набережных Челнах, сквер на улице Татарстан в Казани, а также парки и территории в районах. Наибольшую поддержку получили проекты набережных и объектов с историко-культурным значением. По итогам в каждом из 45 районов определены территории, которые будут благоустроены. Результаты учтут при формировании планов на 2027 год.

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