В РТ выполнено более 10 млн исследований в рамках проекта «Единый кардиолог»

Масштабный проект цифровизации здравоохранения Татарстана «Единый кардиолог» достиг значительного рубежа – с момента его запуска в 2016 году в республике проведено и зарегистрировано в единой базе данных свыше 10 миллионов электрокардиограмм (ЭКГ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Этот показатель демонстрирует широкий охват населения и подтверждает востребованность телемедицинских решений в сфере кардиологии. Проект играет ключевую роль в борьбе с болезнями системы кровообращения, которые остаются основной причиной смертности в регионе и по России в целом.

С 2020 года в систему интегрированы не только цифровые ЭКГ-аппараты, но и другие диагностические устройства: Холтеры, спирометры и иное оборудование для обследования сердечно-сосудистой системы. Единая платформа обеспечивает хранение, обмен и мгновенный доступ к результатам исследований для медицинских учреждений любого уровня – от крупных городских клиник до удаленных районных больниц.

Особенно эффективно система зарекомендовала себя в сельской местности. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), оборудованный ЭКГ-аппаратом, может оперативно направить кардиограмму пациента и в кратчайшие сроки получить квалифицированное заключение от врача-кардиолога из центра.

На сегодняшний день в проекте задействовано 2125 аппаратов ЭКГ и сотни других диагностических устройств, подключенных к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Это позволяет не только быстро расшифровывать кардиограммы, но и вести единые регистры пациентов, проводить удаленные консультации и анализировать эпидемиологическую ситуацию в реальном времени.

Опыт Татарстана по внедрению IT-технологий в здравоохранение неоднократно получал положительные оценки федеральных министерств и ведущих научно-исследовательских центров страны. Проект «Единый кардиолог» продолжает развиваться: в него внедряются решения на основе искусственного интеллекта, расширяется сеть подключенных учреждений и улучшается взаимодействие между поликлиниками, службой скорой помощи и кардиоцентрами.