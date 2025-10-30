В РТ выполнено более 10 млн исследований в рамках проекта «Единый кардиолог»

news_top_970_100
Республика
30 октября 2025  17:49
Автор:
Елизавета Черкина

Масштабный проект цифровизации здравоохранения Татарстана «Единый кардиолог» достиг значительного рубежа – с момента его запуска в 2016 году в республике проведено и зарегистрировано в единой базе данных свыше 10 миллионов электрокардиограмм (ЭКГ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Этот показатель демонстрирует широкий охват населения и подтверждает востребованность телемедицинских решений в сфере кардиологии. Проект играет ключевую роль в борьбе с болезнями системы кровообращения, которые остаются основной причиной смертности в регионе и по России в целом.

С 2020 года в систему интегрированы не только цифровые ЭКГ-аппараты, но и другие диагностические устройства: Холтеры, спирометры и иное оборудование для обследования сердечно-сосудистой системы. Единая платформа обеспечивает хранение, обмен и мгновенный доступ к результатам исследований для медицинских учреждений любого уровня – от крупных городских клиник до удаленных районных больниц.

Особенно эффективно система зарекомендовала себя в сельской местности. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), оборудованный ЭКГ-аппаратом, может оперативно направить кардиограмму пациента и в кратчайшие сроки получить квалифицированное заключение от врача-кардиолога из центра.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

На сегодняшний день в проекте задействовано 2125 аппаратов ЭКГ и сотни других диагностических устройств, подключенных к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Это позволяет не только быстро расшифровывать кардиограммы, но и вести единые регистры пациентов, проводить удаленные консультации и анализировать эпидемиологическую ситуацию в реальном времени.

Опыт Татарстана по внедрению IT-технологий в здравоохранение неоднократно получал положительные оценки федеральных министерств и ведущих научно-исследовательских центров страны. Проект «Единый кардиолог» продолжает развиваться: в него внедряются решения на основе искусственного интеллекта, расширяется сеть подключенных учреждений и улучшается взаимодействие между поликлиниками, службой скорой помощи и кардиоцентрами.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский стоматолог предстанет перед судом за мошенничество на 1,9 млн рублей
В РТ выполнено более 10 млн исследований в рамках проекта «Единый кардиолог»
В Казани стартовала передвижная фотовыставка о героях-наставниках центра «ВОИН»
В Казани отреставрируют дом, где жил Максим Горький
Больше половины погибших на пожарах в РТ были в состоянии алкогольного опьянения
Фарид Мухаметшин наградил мировых судей в честь 25-летия юстиции Татарстана
С начала 2025 года в Татарстане произошло 104 смертельных случая на пожарах
Глава СКР поручил снова возбудить дело о плохой дороге в Альметьевском районе РТ